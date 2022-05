Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit Verlusten

Um 05.05.2022 16:22:00 Uhr rutschte die Rheinmetall-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 211,60 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Rheinmetall-Aktie bis auf 208,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 215,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 144.539 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 22.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 225,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.09.2021 bei 76,28 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 177,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 170,11 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 17.03.2022 vor. Es stand ein EPS von 4,61 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 3,83 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 1.817,50 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 1.895,50 EUR umsetzen können.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2022 voraussichtlich am 06.05.2022 präsentieren. Am 03.08.2023 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 13,34 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie verliert: Rheinmetall stattet Bundeswehr mit "Training Rigs" aus

So schätzen die Analysten die Rheinmetall-Aktie im April 2022 ein

Rheinmetall-Aktie steigt: Dagmar Steinert ab 2023 neue Finanzchefin von Rheinmetall

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP//Getty Images