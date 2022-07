Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verzeichnet am Dienstagnachmittag herbe Einbußen

Um 05.07.2022 16:22:00 Uhr ging es für die Rheinmetall-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 13,4 Prozent auf 181,95 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 179,80 EUR. Bei 209,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 509.039 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (227,90 EUR) erklomm das Papier am 30.06.2022. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 20,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 76,28 EUR am 10.09.2021. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 138,53 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 199,50 EUR angegeben.

Rheinmetall veröffentlichte am 06.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,08 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,14 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1.266,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.405,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 05.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 03.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Rheinmetall.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,98 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

