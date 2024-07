Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Freitagvormittag tiefer

So bewegt sich Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 513,20 EUR nach.

Die Rheinmetall-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 513,20 EUR. In der Spitze büßte die Rheinmetall-Aktie bis auf 509,80 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 510,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13.606 Rheinmetall-Aktien.

Am 09.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 571,80 EUR. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 10,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 226,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 126,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,70 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,66 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 565,50 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Am 14.05.2024 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,11 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,24 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,58 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,36 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Rheinmetall am 08.08.2024 vorlegen. Rheinmetall dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 21,49 EUR je Rheinmetall-Aktie.

