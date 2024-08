Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit KursVerlusten

Kurs der Rheinmetall

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Rheinmetall. Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 474,70 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 1,1 Prozent auf 474,70 EUR ab. Die Rheinmetall-Aktie sank bis auf 437,50 EUR. Mit einem Wert von 451,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 457.927 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 571,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 52,29 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,74 EUR, nach 5,70 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 583,13 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,11 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,24 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1,58 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,36 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 21,49 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Was Analysten von der Rheinmetall-Aktie erwarten

Rheinmetall-Aktie tiefer: Rheinmetall will Resonant Holdings Südafrika kaufen

Rheinmetall-Aktie höher: Weiterer Auftrag vom spanischen Heer