Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochmittag im Minusbereich

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 0,3 Prozent auf 153,90 EUR. In der Spitze fiel die Rheinmetall-Aktie bis auf 151,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 154,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 53.872 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 30.06.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 227,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,47 Prozent hinzugewinnen. Bei 76,30 EUR fiel das Papier am 30.11.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 101,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 196,67 EUR angegeben.

Am 05.08.2022 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,45 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.408,00 EUR umgesetzt, gegenüber 1.315,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Rheinmetall am 10.11.2022 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 09.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 10,59 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com