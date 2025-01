Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Nachmittag ins Minus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 605,20 EUR ab.

Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,7 Prozent auf 605,20 EUR ab. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 599,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 614,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 202.839 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (663,80 EUR) erklomm das Papier am 05.12.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,68 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 09.01.2024 auf bis zu 298,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 102,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,70 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,71 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 698,25 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Am 07.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,11 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 2,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 2,45 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,76 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Rheinmetall am 13.03.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.03.2026.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 21,37 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

