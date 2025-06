Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 1.886,00 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 1.886,00 EUR zu. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 1.898,00 EUR an. Bei 1.898,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 11.314 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.06.2025 auf bis zu 1.944,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 437,50 EUR. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 331,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 11,39 EUR, nach 8,10 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 1.793,71 EUR.

Am 08.05.2025 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,92 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,11 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 45,79 Prozent auf 2,31 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Rheinmetall.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 29,88 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

