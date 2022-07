Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Anleger zeigten sich um 06.07.2022 16:22:00 Uhr bei der Rheinmetall-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 188,40 EUR. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 195,55 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Rheinmetall-Aktie bis auf 183,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 186,85 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 183.922 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.06.2022 erreichte der Anteilsschein mit 227,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 17,33 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.09.2021 bei 76,28 EUR. Mit einem Kursverlust von 146,98 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 199,50 EUR aus.

Am 06.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,08 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,14 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.266,00 EUR – das entspricht einem Minus von 9,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.405,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2022 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 03.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 10,97 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com