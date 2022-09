Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 157,40 EUR. Bei 158,75 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 156,05 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 23.789 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 30.06.2022 auf bis zu 227,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 76,28 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 106,35 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 199,67 EUR.

Rheinmetall gewährte am 05.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,21 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,45 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1.408,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.315,00 EUR umgesetzt.

Am 10.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 09.11.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 10,64 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com