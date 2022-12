Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagmittag mit Kursplus

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 2,3 Prozent auf 196,75 EUR. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 197,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 193,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 45.821 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei 227,90 EUR erreichte der Titel am 30.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.12.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 77,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 152,57 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 204,80 EUR angegeben.

Rheinmetall ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,65 EUR, nach 1,66 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 1.415,00 EUR gegenüber 1.258,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 16.03.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2022 10,53 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

