Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochvormittag im Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Zuletzt wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 493,90 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 493,90 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Rheinmetall-Aktie sogar auf 495,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 494,20 EUR. Zuletzt wechselten 8.332 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 571,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 13,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 54,14 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,74 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 5,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 583,13 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 14.05.2024. Das EPS wurde auf 1,11 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,24 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,58 Mrd. EUR – ein Plus von 15,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1,36 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Rheinmetall am 08.08.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 06.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2024 21,49 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

