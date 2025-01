Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,9 Prozent im Plus bei 647,00 EUR.

Das Papier von Rheinmetall legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,9 Prozent auf 647,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bei 649,60 EUR. Bei 621,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 214.489 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 663,80 EUR an. 2,60 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.01.2024 bei 298,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 116,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,70 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,71 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 698,25 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 07.11.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,11 EUR gegenüber 2,35 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 39,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,45 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,76 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 13.03.2025 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 12.03.2026 dürfte Rheinmetall die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2024 auf 21,37 EUR je Aktie.

