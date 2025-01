Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Rheinmetall im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere zuletzt 2,5 Prozent.

Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 632,40 EUR. In der Spitze gewann die Rheinmetall-Aktie bis auf 632,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 621,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 22.783 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (663,80 EUR) erklomm das Papier am 05.12.2024. Gewinne von 4,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 298,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 112,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,71 EUR, nach 5,70 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 698,25 EUR.

Am 07.11.2024 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 3,11 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 2,35 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2,45 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,76 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Rheinmetall am 13.03.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 12.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 21,37 EUR je Rheinmetall-Aktie.

