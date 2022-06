Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Die Aktie notierte um 08.06.2022 16:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 213,90 EUR zu. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 215,70 EUR zu. Mit einem Wert von 212,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 89.164 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 22.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 225,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 4,93 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.09.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 76,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 180,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 183,10 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 06.05.2022 vor. Das EPS wurde auf 1,08 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,14 EUR je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 1.266,00 EUR, gegenüber 1.405,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,89 Prozent präsentiert.

Am 04.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 03.08.2023.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2023 auf 13,99 EUR je Aktie.

