Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 493,40 EUR abwärts.

Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 493,40 EUR abwärts. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 491,30 EUR ab. Bei 503,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 107.892 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 571,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 11.10.2023 auf bis zu 251,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 49,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 5,70 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,69 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 609,63 EUR an.

Am 08.08.2024 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,43 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,29 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 49,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,23 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,50 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 06.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 21,89 EUR fest.

