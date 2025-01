Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Kaum Ausschläge verzeichnete die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 649,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Rheinmetall-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 649,00 EUR an der Tafel. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 654,80 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 643,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 649,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 119.099 Rheinmetall-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (663,80 EUR) erklomm das Papier am 05.12.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 2,28 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 306,20 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,71 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 698,25 EUR.

Am 07.11.2024 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,11 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,35 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 39,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,76 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,45 Mrd. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 12.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2024 21,37 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie: Experten empfehlen Rheinmetall im Dezember mehrheitlich zum Kauf

Rheinmetall-Aktie leichter: UBS AG gibt Neutral-Bewertung bekannt

DEUTZ hat offenbar Interesse an Marinegeschäft von thyssenkrupp - DEUTZ-Aktie tiefer