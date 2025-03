Aktie im Blick

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag in Grün

10.03.25 09:24 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 1.137,00 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 1.137,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Rheinmetall-Aktie sogar auf 1.153,00 EUR. Bei 1.135,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 39.764 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.218,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 6,69 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.03.2024 bei 402,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 182,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Nach 5,70 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,54 EUR je Rheinmetall-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.029,25 EUR. Rheinmetall ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 3,11 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 2,35 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 2,45 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 39,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 12.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Rheinmetall. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 30,01 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie HENSOLDT, Rheinmetall, thyssenkrupp und RENK unter Druck: Gewinnmitnahmen bei Rüstungsaktien Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Abgaben Schwacher Handel: DAX notiert schlussendlich im Minus

