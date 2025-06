Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag leichter

So entwickelt sich Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 1.716,00 EUR ab.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 3,3 Prozent bei 1.716,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie sank bis auf 1.677,50 EUR. Mit einem Wert von 1.737,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 72.081 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Bei 1.944,00 EUR erreichte der Titel am 02.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 437,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 74,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 8,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 11,39 EUR. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 1.793,71 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 08.05.2025 vor. Das EPS lag bei 1,92 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 2,31 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,58 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 29,88 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

