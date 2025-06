Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Dienstagmittag schwächer

Kursentwicklung

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 1.728,50 EUR.

Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 2,6 Prozent auf 1.728,50 EUR abwärts. Im Tief verlor die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.677,50 EUR. Bei 1.737,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 182.044 Rheinmetall-Aktien.

Am 02.06.2025 markierte das Papier bei 1.944,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 12,47 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 437,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 295,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 11,39 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 8,10 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 1.793,71 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 08.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,92 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,31 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 29,88 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

