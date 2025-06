Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag höher

Rheinmetall im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 1.751,50 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 1.751,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 1.760,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1.757,00 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27.384 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.06.2025 bei 1.944,00 EUR. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 9,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (437,50 EUR). Mit einem Kursverlust von 75,02 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2024 mit 8,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 11,39 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 1.793,71 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Am 08.05.2025 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,92 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,11 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,31 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 29,88 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

