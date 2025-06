Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 1.728,50 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 1.728,50 EUR. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 1.760,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 1.757,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 188.320 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 1.944,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.06.2025). Mit einem Zuwachs von 12,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (437,50 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 74,69 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 11,39 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 8,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 1.793,71 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 08.05.2025. Das EPS lag bei 1,92 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 2,31 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,58 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.08.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2025 auf 29,88 EUR je Aktie.

