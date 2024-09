Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 506,60 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 506,60 EUR. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 508,80 EUR zu. Die Rheinmetall-Aktie gab in der Spitze bis auf 506,40 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 508,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.902 Rheinmetall-Aktien.

Am 09.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 571,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Bei 226,50 EUR fiel das Papier am 05.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 55,29 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2023 mit 5,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,69 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 609,63 EUR angegeben.

Am 08.08.2024 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,43 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,23 Mrd. EUR – ein Plus von 49,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1,50 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 07.11.2024 erwartet. Am 06.11.2025 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2024 21,89 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

