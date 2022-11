Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 3,9 Prozent im Plus bei 166,35 EUR. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 171,65 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 156,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 236.071 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 227,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.06.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 30.11.2021 Kursverluste bis auf 76,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 118,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 196,90 EUR.

Am 05.08.2022 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,21 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,66 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.408,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 1.258,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 16.03.2023 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 10,53 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

