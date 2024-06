Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 529,00 EUR ab.

Die Rheinmetall-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 529,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Rheinmetall-Aktie bis auf 528,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 532,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.905 Rheinmetall-Aktien.

Am 09.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 571,80 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 57,18 Prozent sinken.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 5,70 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,83 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 561,88 EUR.

Am 14.05.2024 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 1,11 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 1,24 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,58 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,36 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 08.08.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 21,44 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Mai

Lockheed Martin und Rheinmetall erweitern strategische Zusammenarbeit aus - Aktien fester

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX mittags auf grünem Terrain