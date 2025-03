Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Rheinmetall im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,8 Prozent im Plus bei 1.325,50 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,8 Prozent auf 1.325,50 EUR zu. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1.337,50 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 1.320,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 80.804 Stück.

Bei 1.337,50 EUR markierte der Titel am 13.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 0,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 411,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 68,92 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,66 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 5,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 1.129,56 EUR.

Am 07.11.2024 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS wurde auf 3,11 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 2,35 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,45 Mrd. EUR – ein Plus von 39,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1,76 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 08.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 30.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Rheinmetall.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 21,16 EUR fest.

