Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 543,80 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 543,80 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Rheinmetall-Aktie bis auf 538,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 549,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 132.138 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 571,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.04.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 5,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 226,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 58,35 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 5,70 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,74 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 601,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 08.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,43 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,23 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,50 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 21,73 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

