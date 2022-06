Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verteuert sich am Dienstagnachmittag

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 14.06.2022 16:22:00 Uhr in Grün und gewann 2,7 Prozent auf 208,50 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bei 209,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 206,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 130.840 Rheinmetall-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 225,00 EUR erreichte der Titel am 22.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 7,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.09.2021 bei 76,28 EUR. Mit Abgaben von 173,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 199,50 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 06.05.2022. Das EPS wurde auf 1,08 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,14 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,89 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.266,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.405,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 04.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 03.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 13,99 EUR im Jahr 2023 aus.

