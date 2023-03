Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochvormittag mit Kurseinbußen

Das Papier von Rheinmetall befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 257,30 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 256,20 EUR. Bei 257,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.930 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 08.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 262,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 1,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 140,45 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 83,20 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 254,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 10.11.2022 vor. Es stand ein EPS von 1,65 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,66 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.258,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.415,00 EUR ausgewiesen.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q4 2022 wird am 16.03.2023 erwartet. Schätzungsweise am 03.05.2024 dürfte Rheinmetall die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 10,87 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie steigt: Rheinmetall-Chef kritisiert schleppende Auftragsvergabe im Zuge des Ukraine-Kriegs

Rheinmetall-Aktie verliert: Rheinmetall muss Radpanzer-Wartungssoftware mit der Konkurrenz teilen

Februar 2023: Experten empfehlen Rheinmetall-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com