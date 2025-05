Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall reagiert am Nachmittag positiv

Aktie im Blick

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 1.733,00 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 15:52 Uhr 0,6 Prozent. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1.735,50 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1.725,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 130.167 Stück.

Am 09.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.744,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 437,50 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 296,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2024 8,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 11,42 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 1.759,50 EUR.

Am 08.05.2025 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,92 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,11 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 2,31 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 45,79 Prozent gesteigert.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 29,63 EUR im Jahr 2025 aus.

