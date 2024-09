Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Donnerstagvormittag ins Plus

Rheinmetall im Blick

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Rheinmetall konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 483,80 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 483,80 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 487,80 EUR. Bei 486,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 11.914 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 571,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 226,50 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,69 EUR, nach 5,70 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 609,63 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Rheinmetall ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 2,23 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,50 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 49,13 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 07.11.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 06.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 21,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

