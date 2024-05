Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 514,60 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 514,60 EUR. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 515,80 EUR. Bei 514,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 7.171 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Bei 571,80 EUR markierte der Titel am 09.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 10,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 05.10.2023 auf bis zu 226,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2023 mit 5,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,83 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 561,88 EUR.

Rheinmetall gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,11 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,24 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1,58 Mrd. EUR gegenüber 1,36 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2024 auf 21,45 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

