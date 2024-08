Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Rheinmetall-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 550,80 EUR.

Bei der Rheinmetall-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 550,80 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Rheinmetall-Aktie bei 554,60 EUR. Die Abwärtsbewegung der Rheinmetall-Aktie ging bis auf 550,40 EUR. Bei 551,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 8.073 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei 571,80 EUR markierte der Titel am 09.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 3,81 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 143,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 5,70 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,74 EUR. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 601,50 EUR.

Rheinmetall gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,43 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 49,13 Prozent auf 2,23 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,50 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Rheinmetall am 07.11.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 06.11.2025 dürfte Rheinmetall die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 21,73 EUR in den Büchern stehen haben wird.

