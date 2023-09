Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 259,40 EUR ab.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 259,40 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 256,30 EUR. Bei 260,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 48.733 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.04.2023 bei 281,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 142,65 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,01 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 289,50 EUR an.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 1.498,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.408,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 09.11.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte Rheinmetall die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 19,26 EUR in den Büchern stehen haben wird.

