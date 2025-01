Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Vormittag freundlich

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Zuletzt sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 696,20 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 696,20 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Rheinmetall-Aktie bei 698,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 696,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.842 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 706,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.01.2025). Mit einem Zuwachs von 1,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 313,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.01.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 54,98 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 5,70 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,64 EUR aus. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 698,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 07.11.2024 vor. Das EPS lag bei 3,11 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 2,35 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,45 Mrd. EUR – ein Plus von 39,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1,76 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2025 erfolgen. Am 12.03.2026 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 21,34 EUR je Aktie belaufen.

