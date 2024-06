Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag in Grün

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 502,00 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 502,00 EUR zu. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 510,20 EUR zu. Bei 505,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 154.670 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 09.04.2024 markierte das Papier bei 571,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 12,21 Prozent niedriger. Am 05.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 226,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 54,88 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 5,70 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,82 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 565,50 EUR.

Am 14.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,11 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 1,24 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,36 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,58 Mrd. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 31.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 21,40 EUR je Aktie belaufen.

