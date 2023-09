Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 252,40 EUR.

Um 15:53 Uhr fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 252,40 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Rheinmetall-Aktie bei 250,70 EUR. Mit einem Wert von 256,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 75.073 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 281,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 142,65 EUR. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 43,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 294,00 EUR.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,29 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,21 EUR je Aktie eingenommen. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.498,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.408,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Rheinmetall am 09.11.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 07.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 19,26 EUR im Jahr 2024 aus.

