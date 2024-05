Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Donnerstagnachmittag ins Plus

Rheinmetall im Blick

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 531,00 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 15:52 Uhr 1,7 Prozent. Kurzfristig markierte die Rheinmetall-Aktie bei 536,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 523,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 276.373 Rheinmetall-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 571,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 226,50 EUR am 05.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 57,34 Prozent Luft nach unten.

Nach 5,70 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,83 EUR je Rheinmetall-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 561,88 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 14.05.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,11 EUR, nach 1,24 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,58 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,36 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 21,45 EUR fest.

