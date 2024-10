Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagmittag im Minusbereich

Kursentwicklung

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Rheinmetall-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 492,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 2,1 Prozent auf 492,60 EUR nach. Im Tief verlor die Rheinmetall-Aktie bis auf 485,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 501,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 111.966 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 571,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.04.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,08 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 264,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 46,35 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,71 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 614,63 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Rheinmetall ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,43 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 2,23 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,50 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 07.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Am 06.11.2025 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 21,76 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX letztendlich mit Gewinnen

Börse Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsende im Plus

Rheinmetall-Aktie leichter: Bau einer neue Artilleriefabrik in Großritannien