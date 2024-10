Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall fällt am Freitagnachmittag

Rheinmetall im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 491,10 EUR.

Das Papier von Rheinmetall befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,4 Prozent auf 491,10 EUR ab. In der Spitze büßte die Rheinmetall-Aktie bis auf 485,20 EUR ein. Mit einem Wert von 501,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 195.082 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 571,80 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 16,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.10.2023 bei 264,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 85,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2023 mit 5,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,71 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 614,63 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Am 08.08.2024 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,43 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 49,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,23 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,50 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,76 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX letztendlich mit Gewinnen

Börse Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsende im Plus

Rheinmetall-Aktie leichter: Bau einer neue Artilleriefabrik in Großritannien