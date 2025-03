Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochvormittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 1.341,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 1,6 Prozent auf 1.341,00 EUR. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1.348,00 EUR zu. Bei 1.331,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 32.645 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1.483,00 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 10,59 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 437,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 206,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,66 EUR, nach 5,70 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 1.278,44 EUR.

Am 12.03.2025 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,87 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 7,44 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,48 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 36,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,56 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 30.04.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 30,01 EUR in den Büchern stehen haben wird.

