Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall wird am Montagnachmittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 722,20 EUR abwärts.

Die Rheinmetall-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 722,20 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Rheinmetall-Aktie bis auf 703,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 727,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 328.124 Rheinmetall-Aktien.

Am 24.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 743,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.01.2024 bei 313,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 56,60 Prozent wieder erreichen.

Für Rheinmetall-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,53 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 720,13 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,35 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,45 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 39,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,76 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 13.03.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 21,36 EUR in den Büchern stehen haben wird.

