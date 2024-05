Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall steigt am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 532,60 EUR. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 537,60 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 533,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 78.415 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 571,80 EUR an. Gewinne von 7,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 226,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 5,70 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,83 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 561,88 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 14.05.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,11 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 1,24 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,58 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,36 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte Rheinmetall die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 21,45 EUR je Aktie aus.

