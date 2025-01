Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochmittag mit Kursplus

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 735,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 735,80 EUR. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 736,60 EUR. Bei 733,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 47.669 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 743,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2025 erreicht. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 1,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.01.2024 bei 322,90 EUR. Mit Abgaben von 56,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,53 EUR, nach 5,70 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 741,38 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 07.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,11 EUR gegenüber 2,35 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 2,45 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 39,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 1,76 Mrd. EUR umsetzen können.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 13.03.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 12.03.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 21,36 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

Redaktion finanzen.net

