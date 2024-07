Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verzeichnet am Mittwochvormittag kaum Ausschläge

Aktie im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Rheinmetall. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Rheinmetall-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 498,90 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Rheinmetall-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 498,90 EUR. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 502,20 EUR. Die Rheinmetall-Aktie gab in der Spitze bis auf 498,50 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 501,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13.516 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 571,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2023 Kursverluste bis auf 226,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 5,70 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,74 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 583,13 EUR an.

Am 14.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,11 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 1,24 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 1,58 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,36 Mrd. EUR umgesetzt.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 06.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 21,64 EUR je Aktie aus.

