Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive verbilligt sich am Freitagnachmittag

Blick auf Rivian Automotive-Kurs

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Rivian Automotive-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 12,01 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,5 Prozent auf 12,01 USD nach. Die Abwärtsbewegung der Rivian Automotive-Aktie ging bis auf 12,01 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,08 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 535.652 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Am 21.05.2025 markierte das Papier bei 17,14 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rivian Automotive-Aktie liegt somit 29,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 9,50 USD erreichte der Anteilsschein am 07.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rivian Automotive 0,000 USD aus.

Am 05.08.2025 hat Rivian Automotive die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Rivian Automotive vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,97 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,30 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 11.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive im Jahr 2025 -2,684 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie

Rivian-Aktie mit Verlusten: Tesla-Konkurrent Rivian kann Verlust nicht deutlich genug eindämmen

Frisches Kapital für Also Inc.: Rivian-Spinoff wird zum Milliardenunternehmen

Aktien von Rivian und Volkswagen uneins: VW-Partner Rivian erhält zweite Milliarden-Spritze