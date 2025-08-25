DAX23.718 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,38 -2,7%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.062 -0,2%Euro1,1705 -0,5%Öl66,41 +0,3%Gold3.631 -0,1%
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive verzeichnet am Dienstagabend Verluste

09.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 13,84 USD ab.

Das Papier von Rivian Automotive gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 13,84 USD abwärts. Im Tief verlor die Rivian Automotive-Aktie bis auf 13,69 USD. Bei 14,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 2.136.850 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 17,14 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.05.2025). Der derzeitige Kurs der Rivian Automotive-Aktie liegt somit 19,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,50 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rivian Automotive-Aktie 45,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Rivian Automotive-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Rivian Automotive ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,97 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Rivian Automotive im vergangenen Quartal 1,30 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rivian Automotive 1,16 Mrd. USD umsetzen können.

Die Rivian Automotive-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,747 USD je Aktie in den Rivian Automotive-Büchern.

Redaktion finanzen.net

