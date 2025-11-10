DAX23.960 +1,7%Est505.664 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,22 +2,5%Nas23.535 +2,3%Bitcoin91.675 +1,1%Euro1,1563 +0,1%Öl63,97 +0,4%Gold4.115 +2,9%
Shutdown-Ende? DAX schließt fester -- US-Börsen in Grün -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Coba, NEL, NVIDIA, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive haussiert am Abend

10.11.25 20:23 Uhr
Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive haussiert am Abend

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Rivian Automotive. Das Papier von Rivian Automotive legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 7,9 Prozent auf 16,43 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Rivian Automotive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 7,9 Prozent auf 16,43 USD. Der Kurs der Rivian Automotive-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 16,75 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 15,58 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.638.639 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Am 21.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 17,14 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,32 Prozent hinzugewinnen. Am 16.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,55 USD. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 72,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Rivian Automotive seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Rivian Automotive veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,96 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 78,26 Prozent auf 1,56 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 874,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Rivian Automotive-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.02.2026 erwartet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,617 USD je Rivian Automotive-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

