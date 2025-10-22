Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Mittwochabend im Minusbereich

So bewegt sich Rivian Automotive

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Rivian Automotive. Der Rivian Automotive-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,3 Prozent auf 12,76 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr um 3,3 Prozent auf 12,76 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte Rivian Automotive-Aktie bei 12,73 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,09 USD. Von der Rivian Automotive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.162.317 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,14 USD erreichte der Titel am 21.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 34,33 Prozent Plus fehlen der Rivian Automotive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 9,50 USD erreichte der Anteilsschein am 07.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 25,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Rivian Automotive-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 05.08.2025 hat Rivian Automotive in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,97 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,46 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,52 Prozent auf 1,30 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 10.11.2026 wird Rivian Automotive schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,791 USD je Rivian Automotive-Aktie stehen.

