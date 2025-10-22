Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Mittwochnachmittag leichter

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Rivian Automotive-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 13,12 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 13,12 USD abwärts. Die Rivian Automotive-Aktie sank bis auf 13,05 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 13,09 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 582.285 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,14 USD) erklomm das Papier am 21.05.2025. Der derzeitige Kurs der Rivian Automotive-Aktie liegt somit 23,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 38,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Rivian Automotive-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Rivian Automotive gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,97 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,30 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert. Schätzungsweise am 10.11.2026 dürfte Rivian Automotive die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,791 USD je Rivian Automotive-Aktie in den Büchern stehen.

