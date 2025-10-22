Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive am Mittwochnachmittag leichter
Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Rivian Automotive-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 13,12 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Rivian Automotive-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 13,12 USD abwärts. Die Rivian Automotive-Aktie sank bis auf 13,05 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 13,09 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 582.285 Rivian Automotive-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,14 USD) erklomm das Papier am 21.05.2025. Der derzeitige Kurs der Rivian Automotive-Aktie liegt somit 23,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Rivian Automotive-Aktie damit 38,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2024 erhielten Rivian Automotive-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.
Rivian Automotive gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,97 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,30 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert. Schätzungsweise am 10.11.2026 dürfte Rivian Automotive die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,791 USD je Rivian Automotive-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Rivian Automotive-Aktie
Rivian-Aktie schafft es dennoch ins Plus: Kursverluste für den Tesla-Konkurrenten
Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning will mit TELO Trucks den Markt für E-Pickups aufmischen
Rivian-Aktie: Tesla-Konkurrent entlässt hunderte Mitarbeiter vor Ende der Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge
Übrigens: Rivian Automotive und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Rivian Automotive
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rivian Automotive
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com
Nachrichten zu Rivian Automotive
Analysen zu Rivian Automotive
Keine Analysen gefunden.