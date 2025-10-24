Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive schiebt sich am Nachmittag vor

Rivian Automotive im Fokus

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rivian Automotive nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 13,24 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 13,24 USD zu. In der Spitze legte die Rivian Automotive-Aktie bis auf 13,25 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,22 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 412.776 Rivian Automotive-Aktien.

Am 21.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,14 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rivian Automotive-Aktie somit 22,78 Prozent niedriger. Am 07.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,50 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Rivian Automotive-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rivian Automotive 0,000 USD aus.

Rivian Automotive ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,97 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Rivian Automotive ein EPS von -1,46 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,30 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Rivian Automotive am 04.11.2025 präsentieren. Am 10.11.2026 wird Rivian Automotive schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,791 USD je Rivian Automotive-Aktie stehen.

